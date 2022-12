Riforme: Casellati, voglio lanciare appello a partiti, stavolta dobbiamo fare presidenzialismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Voglio lanciare un appello ai partiti: stavolta dobbiamo fare davvero le riforme, a partire da quella presidenziale. E dobbiamo farle insieme, per il bene dell'Italia e nell'interesse dei cittadini”. Lo dichiara il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, in un’intervista su “La Stampa”. “Quanto meno, stavolta dobbiamo fare un tentativo serio, quello sì, per arrivare fino in fondo. Il dibattito sulle riforme, istituzionali e costituzionali, va avanti ormai da troppi anni, senza risultati. È ora di fare il massimo sforzo, tutti insieme, per arrivare a una soluzione condivisa". Il ministro evidenzia che “la missione sarà impegnativa, complicatissima, e io mi accingo ad affrontarla con molta umiltà ma anche con molta determinazione”. “La prima cosa che farò, già dalle prossime settimane – spiega –, sarà un'attività di ascolto. Voglio sentire le posizioni di tutti, i leader dei singoli partiti, gli stessi capigruppo, i loro esperti, e poi voglio consultarmi anche con i costituzionalisti, per poi tirare le fila e capire quale può essere il punto di caduta finale”. Entrando nel merito, Casellati chiarisce che tutti i modelli di presidenzialismo “hanno i pro e i contro, e tutti si devono portare dietro una riforma della legge elettorale”. Il modello francese “è sicuramente più abbordabile. Sia per ragioni tecniche, anche se renderebbe necessario un diverso bilanciamento dei poteri tra i due presidenti, uno eletto e uno nominato”, prosegue Casellati, sottolineando che entro gennaio inizierà l’attività di ascolto. “E lo farò con spirito di servizio, cercando di operare nel rispetto del principio di terzietà, che ho cercato sempre di dimostrare anche da presidente del Senato”. “L'obiettivo – conclude – è arrivare a una soluzione quanto più possibile no-partisan, perché io certamente appartengo a un partito, ma sulle riforme voglio agire nell'interesse esclusivo dei cittadini-elettori. È chiaro che le riforme costituzionali andrebbero fatte sempre tutti insieme, ma è altrettanto chiaro che se l'opposizione non ci sta, allora le faremo a maggioranza”. (Rin)