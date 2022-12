Fvg: Fedriga, affidata ad Arkesis gestione punti primo intervento di Cividale e Gemona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata aggiudicata alla Arkesis di Portogruaro la gestione dei punti di primo intervento di Cividale del Friuli e di Gemona del Friuli (UD) a seguito all'avviso presentato nei mesi scorsi dall'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale per la co-progettazione delle strutture distrettuali dedicate all'emergenza-urgenza. L'avvio delle attività è previsto per il mese di febbraio. L'incarico durerà 36 mesi. Lo ha comunicato oggi il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, insieme al vicepresidente e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi. "Affidiamo la gestione dei punti di primo intervento a una realtà che vanta già numerose esperienze nel campo dell'emergenza-urgenza, consapevoli dell'importanza del servizio per tutto il bacino di utenza che gravita intorno a Cividale del Friuli e su Gemona del Friuli. La selezione è stata effettuata esclusivamente su criteri di qualità, per garantire il migliore servizio. Partiremo non appena tutti i protocolli e le valutazioni saranno perfezionati", hanno spiegato presidente e vicepresidente della Regione. I punti di primo intervento sono strutture distrettuali che mettono a disposizione risorse professionali e strumentali per gestire i bisogni assistenziali e terapeutici minori e per trattare in prima istanza le emergenze sanitarie, fino al trasferimento del paziente al pronto soccorso. A gennaio inizierà l'iter organizzativo con gli incontri tra l'Azienda sanitaria e Arkesis, con i primi sopralluoghi che avranno luogo già a partire dalla prossima settimana. Seguiranno quindi gli incontri per la condivisione dei protocolli operativi e per l'integrazione funzionale nella rete di emergenza-urgenza del sistema regionale. (Frt)