Regno Unito: primo ministro Sunak, i problemi sono destinati a “non scomparire” nel 2023

20 luglio 2021

- Il 2022 è stato “un anno difficile” e i problemi del Regno Unito “non scompariranno nel 2023”. Lo ha dichiarato il premier britannico, Rishi Sunak, nel suo messaggio di Capodanno inviato alla nazione. Il primo ministro ha affermato che il governo sta prendendo decisioni "difficili ma giuste" per "tenere sotto controllo i prestiti e il debito". Il governo, ha detto ancora Sunak, metterà "al primo posto” le priorità dei cittadini. "Proprio mentre ci stavamo riprendendo da una pandemia globale senza precedenti, la Russia ha lanciato un'invasione barbara e illegale in tutta l'Ucraina", ha detto Sunak aggiungendo che la guerra ha creato un "profondo impatto economico" che ha colpito le persone nel Regno Unito. A questo proposito il primo ministro ha promesso di aiutare i "più vulnerabili" con il costo dell’energia. Sunak ha anche affermato di aver intrapreso “un'azione decisiva” per risolvere i problemi nel servizio sanitario nazionale e affrontare l'immigrazione illegale. (segue) (Rel)