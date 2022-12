Regno Unito: primo ministro Sunak, i problemi sono destinati a “non scomparire” nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho intenzione di fingere che tutti i nostri problemi scompariranno nel nuovo anno", ha detto Sunak. Il premier britannico ha poi ribadito che il Regno unito proseguirà nel suo sostegno all’Ucraina. Sunak ha infine osservato che l'incoronazione di re Carlo III darà al Paese la possibilità di "unirsi con orgoglio". Secondo quanto ricorda la stampa locale, Sunak è diventato primo ministro verso la fine di un turbolento anno politico che ha visto i suoi due predecessori - Boris Johnson e Liz Truss - destituiti dai conservatori, ovvero dalla loro stessa forza politica. Tra le principali sfide del prossimo anno, il nuovo primo ministro dovrà dunque riuscire a mantenere il consenso politico all’interno di quel partito, che alla fine lo ha scelto come leader e primo ministro del Paese. Sunak dovrà anche affrontare l'aumento del costo della vita e dare una risposta all’ondata di scioperi in diversi settori vitali, tra cui quello dell'assistenza infermieristica e i trasporti. (Rel)