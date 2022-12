Taiwan: 12,4 miliardi di dollari di entrate fiscali serviranno da cuscinetto anti-shock nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan utilizzerà 12,43 di miliardi di dollari di entrate fiscali extra come cuscinetto contro eventuali shock economici nel 2023. Lo ha annunciato oggi la presidente Tsai Ing-wen, suggerendo che tali fondi potrebbero essere utilizzati anche per creare sussidi per l’elettricità. La crescita dell’economia taiwanese, pari al 6,45 per cento nel 2021, ha subito un forte rallentamento nell’anno che volge al termine a causa delle ripercussioni della crisi pandemica in Cina, dell’inflazione globale e della guerra in Ucraina. Il governo, ha spiegato Tsai al termine di una riunione incentrata sulle prospettive economiche, “deve prepararsi in anticipo a difficoltà ancora più acute che l’economia globale potrebbe affrontare nel 2023”. La presidente taiwanese ha sollecitato anche una “revisione delle future strategie di sviluppo industriale”, specialmente intorno al ruolo delle industrie dei semiconduttori e intorno alle catene globali di distribuzione.(Cip)