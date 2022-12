Energia: Pichetto Fratin su nucleare, non possiamo continuare a tenercene fuori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non abbiamo in programma iniziative per tornare al nucleare di seconda o terza generazione, ma non possiamo continuare a tenerci fuori dal nucleare. Il tema dovrà essere affrontato da governo e Parlamento”. Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in una intervista al “Corriere della Sera”. “La ricerca sul nucleare di quarta generazione, che potrebbe essere pronto per l'uso civile nel giro di 10-15 anni – ha proseguito il ministro –, vede coinvolte molte imprese e scienziati italiani. Ma anche il nucleare di quarta generazione deve esser visto come una fonte pulita di passaggio alla fusione nucleare che, con l'annuncio degli Stati Uniti d'America, non sembra più essere solo un sogno”. “Proprio per capire in quale direzione muoverci per investire in ricerca e sviluppo, non solo sul nucleare ovviamente – ha concluso Pichetto Fratin –, ho intenzione di creare un gruppo di lavoro che annuncerò nelle prossime settimane”. (Rin)