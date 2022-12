Turchia: Erdogan, “2023 marcherà l’inizio di un nuovo Secolo turco”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2023 marcherà i 100 anni dalla proclamazione della Repubblica di Turchia del 23 ottobre 1923 e l’inizio di un “nuovo secolo turco”, ma sarà anche l’anno “della promessa che abbiamo fatto alla nazione nel 2011 per una visione di democrazia e sviluppo più ambiziose”. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, nel discorso di Capodanno alla nazione. “Non abbiamo lasciato la nostra nazione sola di fronte al costo della vita, non l'abbiamo lasciata al proprio destino. Proprio come i nostri ultimi 20 anni, abbiamo chiuso il 2022 con i nostri guadagni che hanno superato i nostri problemi. Auguro a ogni membro della nostra nazione e a tutta l'umanità un anno pieno di pace, tranquillità, prosperità e benessere”, ha detto Erdogan, che nel giugno del 2023 si candiderà per l’ultima volta alle elezioni presidenziali. Un appuntamento, quello di metà anno, fondamentale non solo per la Turchia, con l’opposizione che si giocherà il tutto per tutto per scalzare Erdogan e il Partito Giustizia e Sviluppo dal potere, ma anche sul piano internazionale: basti pensare agli interventi militari turchi dalla Siria alla Libia fino all’Armenia, o alla mediazione turca nel conflitto russo-ucraino. (segue) (Res)