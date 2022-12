Vaticano: morto Benedetto XVI, il papa emerito aveva 95 anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sue condizioni di salute, anche a causa dell’età avanzata, erano fragili da tempo. Da quasi dieci anni viveva in Vaticano, nel monastero Mater Ecclesiae, dove si era ritirato pochi mesi dopo la rinuncia al pontificato. Viveva insieme suo segretario particolare, l’arcivescovo Georg Gänswein, e alle “Memores Domini”, consacrate laiche che lo assistono nella vita quotidiana. Sia monsignor Gänswein che lo stesso Papa Francesco, prima di Natale, avevano definito Benedetto XVI una persona lucida e molto viva, interamente dedicato alla preghiera e alla contemplazione. Tuttavia, anche nell’ultimo periodo aveva ricevuto numerose visite. Tra gli ultimi appuntamenti, l’udienza a inizio dicembre ai due studiosi vincitori del Premio Ratzinger, che era stato consegnato loro da Francesco. Le immagini ritraggono il papa emerito seduto in poltrona, in compagnia dei due studiosi, il biblista francese padre Michel Fédou, e il giurista ebreo prof. Joseph Halevi Horowitz Weiler, accompagnati dal presidente della fondazione vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI, l’ex portavoce vaticano padre Federico Lombardi, oltre che dallo stesso Gänswein. (Rin)