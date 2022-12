Vaticano: morto Benedetto XVI, il papa emerito aveva 95 anni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pontificato verrà ricordato proprio per la rinuncia di Ratzinger, comunicata con un discorso in latino pronunciato durante il Concistoro per la canonizzazione dei martiri di Otranto. “Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino”, disse Benedetto XVI in quell’occasione, lasciando però molti dubbi circa i veri motivi della sua scelta, che apparivano legati anche alle incomprensioni con la Curia romana e allo scandalo Vatileaks che aveva portato alla fuga di documenti vaticani riservati per mano del maggiordomo del Papa, Paolo Gabriele. Il Pontificato di Bendetto XVI è stato contrassegnato anche dallo scandalo degli abusi sessuali su minori, vaso di pandora che lo stesso Papa tentò di scoperchiare. È stato il Papa della tradizione e della continuità, con una fama di rigorismo dottrinale che lo ha portato spesso a scontrarsi con i contesti più laici. (Rin)