Vaticano: morto Benedetto XVI, il papa emerito aveva 95 anni (6)

- Nato in Baviera nel sabato santo del 16 aprile 1927, era figlio di un commissario di gendarmeria. La madre era figlia di artigiani che, prima di sposarsi, aveva lavorato come cuoca. Nel 1953 discusse la tesi di dottorato in teologia su Sant'Agostino, dal titolo "Popolo e casa di Dio nella dottrina agostiniana della Chiesa", riportando la valutazione massima summa cum laude. Quattro anni dopo ottenne la cattedra di teologia fondamentale presso l'Università di Monaco e ancora quella di teologia dogmatica e fondamentale presso l'Istituto superiore di teologia e filosofia di Frisinga. Divenne professore all'Università di Bonn nel 1959 e la sua lezione inaugurale fu su Il Dio della fede e il Dio della filosofia. Nel 1963 si trasferì all'Università di Münster. Il 15 febbraio 1982, poco meno di un lustro dopo la nomina episcopale, si dimise da arcivescovo di Monaco e Frisinga in virtù delle disposizioni papali che lo chiamarono a stabilirsi in Vaticano.(Rin)