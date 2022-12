Francia: 90 mila agenti nella notte di Capodanno per ordine pubblico e contro “minacce terroristiche”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 90 mila fra agenti di polizia e gendarmi, di cui 5.400 a Parigi, saranno mobilitati per il Capodanno in tutto il territorio francese. Il "livello elevato e persistente di minaccia terroristica" e i "recenti avvenimenti di Parigi contro la comunità curda" devono indurre alla massima vigilanza, ha scritto il ministro dell'Interno Gerald Darmanin in una nota indirizzata ai prefetti. Il ministro ha chiesto loro di fornire un "dispositivo deterrente, visibile e a piedi", associando forze dell'ordine a soldati dell'Operazione Sentinelle, l’operazione militare lanciata a seguito agli attentati del gennaio 2015 per la lotta contro il terrorismo a complemento delle forze di sicurezza interne. Il trasporto pubblico sarà particolarmente monitorato, ha aggiunto il ministro, e potranno essere istituiti punti di filtraggio con perquisizioni per accedere ai luoghi di maggiore assembramento.(Frp)