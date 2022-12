Cultura: Teatro di Roma saluta il nuovo anno partecipando a Capodarte 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per celebrare l'inizio del nuovo anno, domenica primo gennaio il Teatro di Roma partecipa al programma di eventi culturali Roma Capodarte 2023 ospitando al Teatro Argentina i concerti Dialoghi sinfonici con l'orchestra di Europa InCanto diretta dal Maestro Germano Neri, per poi continuare a festeggiare sul palco del Teatro del Lido di Ostia con il Quartetto Pessoa che proporrà Il suono delle immagini, un omaggio a Ennio Morricone con l'esecuzione delle sue indimenticabili colonne sonore e una chiusura all'insegna della musica di Astor Piazzolla. Lo comunica, in una nota, Teatro di Roma. Si inizia al Teatro Argentina - prosegue la nota - con il doppio appuntamento Dialoghi sinfonici dell'Orchestra Europa InCanto diretta dal Maestro Germano Neri e composta da 34 professori d'orchestra che, in questa occasione, eseguirà alle ore 17.00 la Sinfonia V op. 67 in Do minore del grande compositore tedesco Ludwig van Beethoven, dove scopriremo, accompagnati dal famosissimo tema, il significato profondo che si cela dietro i 5 movimenti; mentre, alle ore 19.30, verrà eseguita la Sinfonia VI op. 68 in Fa maggiore "Pastorale" in cui Beethoven lascia trasparire il suo profondo sentimento di ammirazione per la natura, da egli considerata come uno spettacolo da contemplare. Dialoghi sinfonici è un format originale in cui - spiega la nota - durante l'esibizione, il Direttore interagisce con il pubblico guidandolo in un dialogo con l'orchestra sinfonica per scoprire i retroscena culturali e storici che si celano dietro ai suoni, raccontando aneddoti e fornendo nozioni che arricchiscono gli ascoltatori e li guidano alla comprensione. Il pubblico non si limita ad un mero ascolto passivo, ma diventa parte integrante dello spettacolo. (segue) (Com)