Cultura: Teatro di Roma saluta il nuovo anno partecipando a Capodarte 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I festeggiamenti proseguono - aggiunge la nota - al Teatro del Lido alle ore 18.00 con Il suono delle immagini, concerto del Quartetto Pessoa dedicato a due grandi artisti, Piazzolla e Morricone, tra cinema, tango e colonne sonore. In programma alcune fra le composizioni più coinvolgenti di Astor Piazzolla, come Libertango e Muerte del Angel, utilizzate delle colonne sonore di film quali Lezioni di Tango e Qualcosa di personale. La musica vissuta attraverso la passione e la sensualità del nuevo tango ma anche un percorso di fatto di suggestioni visive evocate dalle più belle colonne sonore del Maestro Ennio Morricone, un musicista che nel corso della sua vita ha avuto la possibilità di confrontarsi con i più grandi registi, italiani e internazionali, dai primi lavori degli anni '60, fino ai giorni nostri. In questo omaggio il pubblico - spiega la nota - verrà guidato in un viaggio attraverso la musica di grandi film quali C'era una volta in America, C'era una volta il West , Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo di Sergio Leone, Metti una sera a cena diretto da Giuseppe Patroni Griffi, Mission di Roland Joffè e Nuovo Cinema Paradiso e La Leggenda del pianista sull'Oceano di Giuseppe Tornatore. Le iniziative gratuite di, concerti, visite guidate, spettacoli, incontri e attività per grandi e piccoli che domenica primo gennaio animeranno fino a sera musei, biblioteche comunali, teatri, cinema e altri luoghi della cultura straordinariamente aperti per l'occasione – sono promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con l'Istituzione Biblioteche di Roma, la sovrintendenza capitolina ai Beni culturali e le istituzioni - conclude la nota - del Tavolo tecnico per la produzione culturale contemporanea. (Com)