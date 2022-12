Ratzinger: Foti (Fd’I), rimarranno scolpiti in eterno suoi pensieri su sfida riguardante relativismo etico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nome di tutto il gruppo dei deputati di Fratelli d'Italia, esprimo profondo dolore per la scomparsa del Papa Emerito Joseph Ratzinger”. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommaso Foti. “Benedetto XVI – prosegue – è stato pontefice e teologo all'avanguardia che ha saputo prevedere alcune delicate problematiche esistenziali. Rimarranno scolpiti in eterno i suoi pensieri sulla sfida riguardante il relativismo etico o gli interrogativi espressi a Ratisbona nel 2006 sulla tolleranza e sul dialogo interreligioso. Riposa in pace". (Rin)