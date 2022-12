Business news: Regno Unito, Community Windpower minaccia azione legale per tassa sugli extra profitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda britannica che gestisce otto parchi eolici in Scozia, Community Windpower, ha annunciato un’azione legale contro il governo del Regno Unito a meno che questo non annulli o modifichi la nuova tassa sugli extra profitti applicati ai generatori di elettricità a basse emissioni di carbonio. Come riporta il quotidiano "Financial Times", Community Windpower ha avvertito che alcuni dei suoi nuovi progetti di impianti eolici saranno messi a rischio dalla tassa del governo. Community Windpower ha dichiarato che la tassa è "ingiustamente sproporzionata, discriminatoria e contraria alla strategia del governo per raggiungere l'obiettivo zero emissioni". (Rel)