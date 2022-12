Business news: Spagna, Naturgy mette in funzione ad Almeria due impianti fotovoltaici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Naturgy ha messo in funzione i suoi primi due impianti fotovoltaici in Andalusia. Si tratta di Tabernas I Tabernas II, situati nel comune di Almeria, con una capacità di 50 MWp ciascuno. I due impianti, per i quali la società ha investito 52 milioni di euro, produrranno più di 228 GWh all'anno di energia, che equivale al consumo annuale di elettricità di 65.400 abitazioni. Queste nuove infrastrutture, la cui costruzione si è sviluppata nell'arco di un anno, hanno comportato la creazione di oltre 700 posti di lavoro, sia diretti che indiretti. Oltre ai due nuovi impianti fotovoltaici di Almería, Naturgy ha attualmente in funzione tre parchi eolici in Andalusia, con una capacità totale di oltre 81 MW. (Spm)