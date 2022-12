Business news: Spagna, Telefonica chiude anno con copertura 5G per oltre l'83 per cento della popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di telecomunicazioni spagnola Telefonica chiuderà il 2022 con un totale di 1.719 comuni dotati di 5G, pari a una copertura di oltre l'83 per cento della popolazione spagnola. In un comunicato, l'operatore ha evidenziato l'aumento del numero di nodi in banda 700 MHz installati nel 2022, il 300 per cento in più rispetto al 2021, che gli ha permesso di superare i 1.700 comuni coperti con questa banda 5G nell'anno che sta per concludersi. L'asta della banda 700 MHz nel luglio 2021 è stata una tappa importante per promuovere la diffusione del 5G in Spagna. Telefonica si è aggiudicata 1 blocco di 2×10 MHz per un importo totale di 310 milioni di euro, consentendo all'operatore di consolidare la sua leadership nella connettività. (Spm)