Business news: Regno Unito, secondo Kpmg i due terzi dei consumatori taglieranno spese non essenziali nel 2023

20 luglio 2021

- Due terzi dei consumatori del Regno Unito stanno pianificando di tagliare le spese non essenziali nel 2023 a causa delle preoccupazioni per la crisi del costo della vita. È quanto emerso in un sondaggio della società di revisione e consulenza di Kpmg, che ha affermato che il 61 per cento dei consumatori si sta preparando a ridurre la spesa per ristoranti, vacanze e altri beni non essenziali; evidenziando così la pressione dell'inflazione sulle famiglie e sull'economia in generale. Le previsioni ufficiali mostrano che l'inflazione alle stelle eroderà la retribuzione reale media e ridurrà il tenore di vita del 7 per cento nei due anni fino alla fine di marzo 2024. (Rel)