Business news: Paesi Bassi, fatturato commercio al dettaglio aumentato del 5,5 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato nel commercio al dettaglio nei Paesi Bassi è aumentato del 5,5 per cento nel 2022 su base annua, secondo i dati di Statistics Netherlands. Ciò è dovuto principalmente all'aumento dei prezzi, poiché il volume delle vendite è diminuito del 4 per cento nel periodo di misurazione. Inoltre, a partire dal primo gennaio, i costi salariali aumenteranno notevolmente per molti imprenditori a causa dell'aumento del salario minimo. (Beb)