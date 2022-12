Business news: Spagna, a dicembre inflazione al 5,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre l'infezione in Spagna è aumentata di tre tre decimi di punto percentuale rispetto al mese (5,5 per cento) precedente attestandosi al 5,8 per cento. È quanto emerge dai dati provvisori pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (Ine) che registrano cinque mesi consecutivi di diminuzione del tasso su base annua, dopo aver raggiunto il record storico ad agosto (10,5 per cento), il più alto dal 1984. Secondo l'Ine, la moderazione dell'Indice dei prezzi al consumo (Ipc) su base annua al 5,8 per cento a dicembre è dovuta principalmente al minor aumento del prezzo dell'elettricità e dei carburanti rispetto allo stesso periodo del 2021. (Spm)