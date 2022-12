Sardegna: a La Maddalena inaugurata la prima casa di comunità della Gallura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già presenti nella struttura, oltre agli ambulatori specialistici e del medico di medicina generale, il presidio di guardia medica e l'infermiere di Comunità. Attiva anche l'equipe multidisciplinare composta dal neurologo, dal medico di medicina generale e dall l'infermiere di comunità che verrà integrata con una seconda equipe con la presenza del geriatra, a partire dai primi mesi dell'anno. "Nelle prossime settimane - precisa l'esponente della Giunta -, nell'ambito del potenziamento dell'assistenza ai pazienti cronici, sarà avviato il servizio di spirometria ed elettrocardiografia a domicilio, con l'ausilio di tecnologie che consentiranno la condivisione dei dati biometrici dei pazienti con le equipe multidisciplinari". "La Casa della Comunità di La Maddalena è un esempio di buona sanità che va seguito e un segnale, non solo per la sanità dell'isola, ma per tutta la Sardegna, conclude l'assessore Doria. (Rsc)