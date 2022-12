Capodanno: Coldiretti, boom spumante italiano all’estero, stappate 700 milioni bottiglie nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella classifica delle bollicine italiane preferite nel mondo ci sono tra gli altri il Prosecco che è di gran lunga lo spumante più venduto, ma in crescita ci sono un po' tutte le bollicine – continua Coldiretti – dal Franciacorta all'Asti, dal Trento Doc alle piccole produzioni che si sono diffuse velocemente lungo tutto lo Stivale, dall'Abruzzo alla Sicilia, passando per Toscana, Marche, Lazio e Umbria. Ne sono un esempio Trebbiano, Verdicchio, Oltrepò all'Alta Langa, Moscato, Falanghina, Grechetto, Malvasia, Grillo, Nero d'Avola, Negroamaro, Durello, Vermentino, solo per citarne alcuni. L'andamento della domanda è positivo anche in Italia dove solo con le feste di fine anno vengono stappate 95 milioni di bottiglie, sui livelli dello scorso anno, secondo un'analisi Coldiretti. Sul successo delle bollicine tricolori pesano però – sottolinea la Coldiretti – gli aumenti dei costi di produzione diretti o indiretti a causa del caro energia. Dai vigneti, dove i rincari sono stati fino al +170 per cento per i concimi fino alle cantine dove una bottiglia di vetro – spiega la Coldiretti – costa fino al 70 per cento in più rispetto allo scorso anno, ma ad aumentare sono anche i prezzi dei tappi, delle gabbiette per i tappi, delle etichette e dei cartoni di imballaggio per i quali si registrano rispettivamente rincari del 35 per cento e del 45 per cento, secondo l'analisi Coldiretti. Una situazione resa ancora più difficile dalla contemporanea crescita delle imitazioni a livello mondiale che – conclude la Coldiretti - fanno concorrenza sleale alle produzioni originali dal Kressecco al Meer-Secco prodotte in Germania che richiamano palesemente al nostrano Prosecco che viene venduto addirittura sfuso alla spina nei pub inglesi. Senza dimenticare che proprio nel 2023 è atteso anche il pronunciamento definitivo dell' Unione europea nei confronti della richiesta di registrazione tra le menzioni tradizionali del Prosek croato, un vino dolce da dessert tradizionalmente proveniente dalla zona meridionale della Dalmazia, contro la quale l'Italia ha fatto ricorso con opposizioni presentate dall'Italia ed anche direttamente da Coldiretti per il rischio di evocazione e confusione nel consumatore. (Rin)