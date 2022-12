Turchia: sette morti, tra cui quattro bambini, nell'esplosione in un ristorante ad Aydin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette persone hanno perso la vita in un’esplosione avvenuta ieri pomeriggio in un ristorante nel quartiere Nazilli nella città Aydin, in Turchia. Secondo quanto riferisce oggi l’emittente “Cnn Turk”, tra le vittime ci sarebbero anche quattro bambini di quattordici, undici, dieci e quattro anni: si tratta rispettivamente di Irem Duztepe e dei fratellini Lale Nur Karaboga, Gamze Karaboga e Cansu Karaboga. Morti anche i genitori Fatma Danaş (45 anni) e Neslihan Karaboga (38 anni) ed Emine Duztepe, la mamma del quattordicenne. In base a una prima ricostruzione fornita ai media dal governatore della provincia, Huseyin Aksoy, l’esplosione è avvenuta durante la sostituzione di una bombola di gas all'interno della cucina di un doner kebab. (Res)