Medio Oriente: l'Onu vota per chiedere parere legale sull'occupazione dei territori palestinesi

- L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che chiede alla Corte internazionale di giustizia (Cig) di esprimere un parere sulle conseguenze legali dell'occupazione dei territori palestinesi da parte di Israele. La risoluzione è passata con 87 voti favorevoli, 26 contrari e 53 astenuti. Tra le nazioni occidentali, Israele, Stati Uniti e altri 24 membri – tra cui Italia, Regno Unito e Germania – hanno votato contro, mentre la Francia si è astenuta, così come tutti i Paesi scandinavi. Sostegno pressoché unanime alla risoluzione nel mondo islamico, anche tra gli Stati arabi che hanno normalizzato le relazioni con Israele come Marocco ed Emirati Arabi Uniti. La Corte internazionale di giustizia con sede all'Aia è il massimo tribunale delle Nazioni Unite che si occupa delle controversie tra Stati. Le sue sentenze sono vincolanti, sebbene la Cig non abbia il potere di farle rispettare. I leader palestinesi hanno accolto con favore l'esito della votazione che "riflette la vittoria della diplomazia palestinese", ha affermato Hussein al Sheikh, segretario generale dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina. (segue) (Res)