Medio Oriente: l'Onu vota per chiedere parere legale sull'occupazione dei territori palestinesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È giunto il momento per Israele di essere uno Stato soggetto alla legge e di essere ritenuto responsabile dei crimini in corso contro il nostro popolo", ha dichiarato Nabil Abu Rudeineh, portavoce del presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas. L'ambasciatore palestinese alle Nazioni Unite Riyad Mansour ha sottolineato che il voto è arrivato il giorno dopo il giuramento del nuovo governo israeliano guidato dal leader conservatore Benjamin Netanyahu. I partiti dell'ultradestra che compongono la coalizione di governo hanno promesso a rafforzare gli insediamenti in Cisgiordania, ma finora Netanyahu non ha dato alcuna indicazione al riguardo, mentre i funzionari israeliani non hanno ancora rilasciato alcun commento sulla risoluzione. Il testo era stato condannata dall'inviato israeliano delle Nazioni Unite, Gilad Erdan, prima della votazione. "Nessun organismo internazionale può decidere che il popolo ebraico sia 'occupante' nella propria patria. Qualsiasi decisione di un organo giudiziario che riceve il suo mandato dalle Nazioni Unite, moralmente fallite e politicizzate, è completamente illegittima", aveva affermato Erdan. (segue) (Res)