Medio Oriente: l'Onu vota per chiedere parere legale sull'occupazione dei territori palestinesi (3)

Il testo della risoluzione chiede alla Corte internazionale di giustizia di esprimere un parere consultivo sulle conseguenze legali "dell'occupazione, degli insediamenti e dell'annessione da parte di Israele (...) comprese le misure volte ad alterare la composizione demografica, il carattere e lo status della Città Santa di Gerusalemme". La risoluzione delle Nazioni Unite chiede inoltre alla Cig di spiegare come tali politiche e pratiche possano influenzare "lo status legale dell'occupazione". L'ultima volta che la Corte si era pronunciata sul conflitto tra israeliani a palestinesi risale al 2004: allora i giudici avevano stabilito che la barriera di separazione posta dallo Stato ebraico era illegale, in una sentenza che era stata respinta da Israele in quanto "politicamente motivata". I palestinesi hanno un governo con poteri limitati in Cisgiordania, mentre Gerusalemme est è stata annessa da Israele con una decisione non riconosciuta a livello internazionale: gli insediamenti israeliani sono ritenuti illegali dalla maggior parte dei Paesi, una però visione contestata da Israele che rivendica legamici biblici e storici con quei territori, oltre che necessità di sicurezza e autodifesa.