Cultura: Borgonzoni, via libera decreto tax credit per sale cinema, produzioni internazionali e distribuzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'ultimo parere favorevole del Mef, “è realtà l'erogazione di risorse per oltre 250 milioni di euro da destinare agli investimenti nelle sale (circa 25 milioni), ai loro costi di funzionamento (circa 110 milioni), alla distribuzione (circa 55 milioni) e alle attività di attrazione di investimenti internazionali (circa 60 milioni)”. Lo dichiara in una nota il sottosegretario di Stato per la Cultura, Lucia Borgonzoni. “A breve sarà disponibile online la piattaforma per la presentazione delle domande da parte degli operatori della filiera cinematografica", aggiunge Borgonzoni. (Rin)