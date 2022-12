Brasile: Bolsonaro in viaggio, ancora incognite su chi passerà fascia presidenziale a Lula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A due giorni dalla cerimonia, il Brasile ancora non sa che trasmetterà la fascia presidenziale a Luiz Inacio Lula da Silva. La tradizione vuole infatti che il passaggio di consegne, che si svolgerà nella piazza dei Tre poteri a Brasilia, sia effettuato dal presidente uscente. Ma Jair Bolsonaro, come riferiscono i media, è in queste ore in viaggio verso gli Stati Uniti, dove si dovrebbe trattenere ben oltre la data del 1 gennaio. Il principale indiziato, il vicepresidente Hamilton Mourao, si è escluso per questioni procedurali: "Non sono il presidente eletto. Se Bolsonaro si fosse dimesso allora sarebbe una mia responsabilità", ha detto Mourao intervistato da "Oul". Gleisi Hoffman, presidente del Partito dei lavoratori (Pt, lo stesso di Lula), ha detto che la cerimonia potrebbe in questo senso "riservare sorprese". Il gruppo di transizione del governo Lula è da giorni a lavoro con un comitato di giuristi e costituzionalisti per cercare una soluzione legale alla questione. Sarà la prima volta dal 1988 che il presidente uscente oltre a non partecipare alla cerimonia, non sarà nel Paese nel corso della transizione dei poteri. (Brb)