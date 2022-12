Brasile: ministro finanze nomina due donne alla guida delle principali banche statali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tarciana Medeiros è funzionaria del Banco do Brasil dal 2000. Dal 2019 è direttore esecutivo. Sarà la prima donna a presiedere la banca pubblica sin dalla fondazione dell'istituto. Maria Rita Serrano è funzionaria della Caixa dal 1989, dove ha ricoperto diversi incarichi. Dal 2014 è consigliera di amministrazione eletto in quota dipendenti. Dal 2020 è coordinatrice del comitato nazionale in difesa delle aziende pubbliche. Tra il 2006 e il 2012 è stata presidente del sindacato dei funzionari di banca di San Paolo. (Brb)