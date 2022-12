Brasile: governo Lula intitolerà il porto di Santos a Pelé

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro ministro dei Porti e degli aeroporti del Brasile, Marcio França, ha annunciato che il porto di Santos, principale scalo commerciale dell'America latina sarà intitolato al calciatore Edson Arantes do Nascimento, Pelé, morto il 29 dicembre. La proposta è arrivata dal deputato federale eletto ed ex sindaco di Santos, Paulo Barbosa, che ha proposto l'idea al vicepresidente eletto Geraldo Alckmin che ha girato la proposta al ministro. França, Barbosa e Alckmin sono tifosi fanatici del Santos, la squadra dove Pelé ha militato per quasi tutta la carriera.(Brb)