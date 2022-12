Venezuela: 72 deputati votano per mettere fine al governo ad interim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In totale 72 deputati su 109 hanno votato per mettere fine al mandato dell’autoproclamato presidente Juan Guaidò come leader del cosiddetto governo ad interim e riformare lo "Statuto di transizione" del Venezuela. I partiti di maggioranza, Accion Democratica, Primero Justicia, Un nuovo tempo, Movimiento Por Venezuela, hanno votato per mettere fine al governo ad interim, mentre Voluntad Popular, Causa R, Convergencia e Fracción 16-J hanno votato contro. Gli otto membri dei partiti Encuentro Ciudadano, Proyecto Venezuela e Nueva Vision para Mi País si sono astenuti.(Vec)