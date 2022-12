Business news: investimenti di Bp in fonti fossili circa il doppio di quelli in rinnovabili tra 2023 e 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società britannica Bp investirà nelle fonti fossili circa il doppio di quanto investirà in fonti rinnovabili tra il 2023 e il 2025. Lo ha reso noto il quotidiano “The Guardian”, evidenziando che l’azienda è stata criticata per la priorità attribuita a petrolio e gas a discapito dell’energia verde. Bp ha allocato fino a 7,5 miliardi di dollari a progetti che coinvolgono le fonti energetiche fossili, mentre gli investimenti che riguardano le rinnovabili ammontano a una cifra tra 3 e 5 miliardi di dollari. Le spese in conto capitale previste per il periodo in esame sono comprese tra 14 e 16 miliardi di dollari. (Rel)