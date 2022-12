Business news: Petrol conferma richieste di risarcimento a Croazia e Slovenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera slovena Petrol ha confermato nell'odierna assemblea generale che insisterà nella richiesta di risarcimento a Croazia e Slovenia per i danni a suo avviso subiti con il calmieramento statale dei prezzi dei carburanti. Lo riferisce la stampa slovena, precisando che in Slovenia il danno è stimato in 108,9 milioni di euro, mentre in Croazia è valutato in 34,6 milioni di euro. A gennaio Petrol invierà una richiesta di rimborso alle Procure di Stato di entrambi i Paesi e, in caso di mancata risposta, procederà con un'azione legale. (Seb)