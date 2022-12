Business news: Spagna, governo approva aumento pedaggi autostradali del 4 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha approvato la limitazione dell'aumento dei pedaggi su undici autostrade al 4 per cento nel 2023 per mitigare l'incremento inizialmente previsto dell'8,4 per cento dovuto all'inflazione e all'effetto delle revisioni straordinarie. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", l'obiettivo del ministero dei Trasporti è quello di aiutare i cittadini ad affrontare i prezzi elevati delle forniture energetiche, derivati dal persistere del conflitto in Ucraina dopo l'invasione russa, che incide particolarmente sulla mobilità e sul reddito disponibile delle famiglie. Il decreto stabilisce un meccanismo per contenere l'aumento dei pedaggi per il 2023 del 4 per cento, a carico degli utenti delle autostrade AP-51, AP-61, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Malaga-Guadiaro, AP-68 e AP-71, AP-9, AP-6 e AP-46. Tra il 2023 e il 2026, l'esecutivo spagnolo sovvenzionerà parte degli introiti che i concessionari non riceveranno più l'anno prossimo a causa del contenimento degli aumenti dei pedaggi. In particolare, sarà attivata una linea di 23,3 milioni di euro per finanziare la riduzione dell'aumento delle tariffe e verrà stabilito l'obbligo lo Stato di fornire i fondi necessari per mitigare parzialmente l'aumento tra il 2024 e il 2026 in modo che sia scaglionato. (Spm)