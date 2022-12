Business news: Spagna, Acs, Rover e Tecsa si aggiudicano lavori alta velocità a Valencia per 443 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adif, società pubblica spagnola che gestisce l'infrastruttura ferroviaria nazionale, ha assegnato l'appalto da 443,4 milioni di euro per l'esecuzione dei lavori di costruzione del nuovo canale di accesso per l'integrazione della ferrovia ad alta velocità della stazione Joaquín Sorolla a una joint venture formata da Acs, Rover e Tecsa. I lavori comprendono il nuovo canale di accesso per l'integrazione dell'alta velocità in città, l'ampliamento e la ristrutturazione della stazione e l'ampliamento del suo parcheggio. Le opere prevedono l'interramento di tutti i binari di accesso alle stazioni Nord e a Joaquín Sorolla, l'ampliamento del fabbricato viaggiatori e l'estensione del parcheggio per adattarlo ai nuovi binari. Attualmente circa 3,8 milioni di passeggeri passano per la stazione ogni anno e si prevede, in base agli studi sulla domanda effettuati, che in cinque anni si potrebbe superare la cifra di 8,7 milioni. Alla gara avevano partecipato anche altre importanti aziende come Acciona, Comsa, Chm, Grupo Bertolin Ohla, Aldesa, Construcciones Sanchez Dominguez, Becsa, Sacyr, Ferrovial ed Fcc. (Spm)