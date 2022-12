Business news: Spagna, entrate in vigore nuove tasse straordinarie su energia, banche e grandi patrimoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove imposte straordinarie sulle società energetiche, le istituzioni finanziarie e i grandi patrimoni sono entrate in vigore il 29 dicembre dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale spagnola (Boe) che consentirà di iniziare la tassazione nel 2022 e la riscossione nel 2023 e nel 2024. Una delle principali novità della tassa sulle banche - che sarà applicata al 4,8 per cento degli interessi e delle commissioni di tutte le entità che fatturano più di 800 milioni - è che l'imposta colpirà l'attività solo in Spagna. Per quanto riguarda l'imposta sull'energia - che sarà applicata all'1,2 per cento del delle aziende con un fatturato superiore a un miliardo di euro - i ricavi delle attività regolamentate sono stati esclusi dall'imposta che in questo modo non colpisce quelle entrate in cui la fornitura è a prezzo regolamentato. Allo stesso tempo, nel decreto è stato introdotto un altro emendamento in modo che l'imposta si applichi solo all'attività che le aziende del settore svolgono in Spagna. Nel caso della tassa sulle grandi fortune, si l'imposta sarà dell'1,7 per cento per i patrimoni compresi tra 3 e 5,3 milioni di euro, del 2,1 per cento per i patrimoni compresi tra 5,3 e 10,6 milioni di euro e del 3,5 per cento per quelli superiori a 10,6 milioni di euro. (Spm)