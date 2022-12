Business news: Romania, Mass Global Energy è diventata proprietaria della Centrale Termica di Mintia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Mass Global Energy Rom, con sede in Giordania, è diventata proprietaria della centrale termoelettrica di Mintia, in provincia di Hunedoara (sud ovest della Romania), dopo aver pagato la somma rimasta in sospeso, ovvero oltre 81 milioni di euro, stabilita dopo aver vinto la gara organizzata ad agosto. Lo ha reso noto l'amministratore giudiziario della società Complesso Energetico Hunedoara S.A., in un comunicato inviato all'agenzia romena d'informazione "Agerpres". Il nuovo proprietario ha promesso che, nel prossimo triennio, la centrale termica subirà un ampio processo di sviluppo, che comporterà investimenti per oltre un miliardo di euro nonché la creazione di nuovi posti di lavoro. La centrale termica di Mintia è composta da terreno per una superficie di 3.297.807 metri quadri, fabbricati, oltre a beni mobili e relative attrezzature. Attualmente l'impianto dispone di cinque gruppi energetici per la produzione di energia elettrica e termica. (Rob)