Business news: Spagna, presidente del Pino aumenta partecipazione in Ferrovial al 20,44 per cento

- Il presidente dell'azienda di infrastrutture spagnola Ferrovial, Rafael del Pino, ha aumentato la sua partecipazione nel capitale della società al 20,44 per cento. Questo aumento della percentuale di partecipazione è dovuto alla riduzione di capitale di 4,5 milioni di euro effettuata da Ferrovial quindici giorni fa per elevare la remunerazione degli azionisti. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", dopo Rafael del Pino, l'azionista più importante è María del Pino (8,2 per cento), mentre il resto degli azionisti non ha comunicato aggiornamenti sulle proprie partecipazioni, ma spiccano il fondo The Children's Investment, con il 6,4 per cento, Leopoldo del Pino (4,1 per cento), BlackRock (3,17 per cento) e Lazard (3 per cento). (Spm)