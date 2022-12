Business news: Spagna, Endesa avvia nuovo impianto fotovoltaico a Mallorca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa, azienda energetica spagnola del gruppo Enel, ha messo in funzione il nuovo impianto solare di Ca Na Lloreta a Mallorca, con una capacità installata di 3,90 MWp e una produzione di 6,32 GWh all'anno. Secondo quanto riferito in un comunicato, l'impianto sarà in grado di fornire energia a 1.602 abitazioni e di evitare l'emissione di 2.579 tonnellate di CO2 all'anno. Quello di Ca Na Lloreta è il quinto impianto fotovoltaico di Endesa a Maiorca in funzione dopo quelli di Sa Caseta (21,83 MW), Biniatria (14,97 MW), Son Orlandis (3,34 MW) e Son Reus (12,5 MW). (Spm)