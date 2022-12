Business news: Germania, approvate esportazioni di armi per 8,35 miliardi di euro nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha approvato nel 2022 esportazioni di armi per 8,35 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, tale valore è il più alto nella storia della Germania dopo il massimo storico raggiunto nello scorso anno con 9,35 miliardi di euro. Secondo quanto comunicato dal ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, oltre il 25 per cento delle armi e dell'equipaggiamento militare esportati tra il primo gennaio e il 22 dicembre scorso è stato destinato all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. In particolare, le forniture di armamenti tedeschi per il Paese aggredito hanno raggiunto un valore di 2,24 miliardi di euro. Allo stesso tempo, sono state autorizzate esportazioni di armi e materiali per oltre sei miliardi di euro. Per fare un confronto: nei 16 anni in cui l'ex cancelliera Angela Merkel è stata al governo in Germania, la soglia dei sei miliardi di euro è stata superata soltanto in cinque occasioni. (Geb)