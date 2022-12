Business news: Francia, per Sncf "profitti record" da 2,2 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultimo anno la Sncf, operatore francese dle trasporto pubblico ferroviario, ha registrato ricavi per 2,2 miliardi di euro. Lo riferisce in anteprima il quotidiano "Le Parisien", spiegando che si tratta di "profitti record", i più alti degli ultimi cinque anni. Solamente tra luglio e agosto sono stati venduti 14 milioni di biglietti sulle tratte a lunga distanza, il 19 per cento in più rispetto al 2019. "Il gruppo Sncf non conferma nessuna cifra", ha fatto sapere l'azienda al quotidiano, ricordando che i risultati saranno presentati a febbraio. (Frp)