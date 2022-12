Business news: Ue, da Germania contributo record al bilancio 2021, pari a 25,1 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha fornito nel 2021 un contributo record al bilancio dell'Ue, pari a circa 25,1 miliardi di euro. Per Francia e Italia, la cifra è rispettivamente di 12,4 e 3,2 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il maggior beneficiario netto in termini assoluti è stata la Polonia, che ha ricevuto dal bilancio europeo circa 11,8 miliardi di euro in più di quanto ha versato. Seguono Grecia, Ungheria e Romania con 4,5, 4,1 e meno di 4 miliardi di euro. Nel 2020, il contributo netto tedesco era di 19,4 miliardi di euro. Tuttavia, durante i negoziati sul quadro finanziario dell'Ue per gli anni dal 2021 al 2027, la Germania e gli altri contribuenti netti hanno concordato di aumentare nuovamente i loro finanziamenti al fine di compensare le perdite causate dall'uscita del Regno Unto dall'Ue. Come nota “Handelsblatt”, le cifre sono “politicamente esplosive soprattutto a causa del grande afflusso di denaro verso Polonia e Ungheria”. Entrambi gli Stati membri sono, infatti, accusati di gravi violazioni dello stato di diritto e di altri valori fondamentali dell'Ue. Per questo motivo, per il momento sono stati congelati alcuni fondi del bilancio comunitario destinati all'Ungheria. (Geb)