Business news: Spagna, Audax Renovables annuncia avvio lavori progetto fotovoltaico a Guadalajara

- L'azienda spagnola Audax Renovables ha annunciato oggi l'inizio della costruzione di un altro progetto fotovoltaico a Yunquera de Henares (Guadalajara), in Castiglia La Mancia, che aggiungerà una capacità totale di 4,12 MWp al portafoglio del gruppo energetico. Con un investimento stimato di 2,6 milioni di euro, l'impianto sarà in grado di soddisfare il consumo energetico di poco più di 2 mila abitazioni. Il periodo di costruzione dovrebbe durare circa un anno. Audax Renovables dispone attualmente in Castiglia La Mancia di 226 MW di capacità installata e di 19,2 MWp in fase di avviamento nei progetti fotovoltaici La Miranda e Zaratán 1 e 2, nonché di 21,87 MWp in costruzione nei progetti fotovoltaici Cuatro Caminos. (Spm)