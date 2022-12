Business news: Romania, record traffico merci nel 2022 per porto di Costanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il porto romeno di Costanza, sul Mar Nero, chiuderà il 2022 con un nuovo record storico in termini di traffico di merci. Quest'anno Costanza ha consolidato la sua posizione di punto di riferimento per il trasporto dei cereali, di cui una percentuale importante, oltre il 20 per cento, è stata raggiunta a causa della deviazione delle forniture provenienti dalla vicina Ucraina. Dal punto di vista quantitativo, il traffico di cereali nei primi 11 mesi è stato di 22,4 milioni di tonnellate. Le principali destinazioni per i cereali sono state Egitto, Giordania, Filippine, Arabia Saudita, Spagna, Turchia, Israele, Sudan e Tunisia. Eurostat rileva che nel 2021 il porto di Costanza ha registrato la crescita più importante nella classifica dei 20 principali porti europei, salendo dal 16mo all'11mo posto. (Rob)