Business news: Francia, a novembre 3,02 milioni di disoccupati (-2,1 per cento)

- A novembre in Francia il numero di disoccupati iscritti nella categoria A (senza nessun tipo di attività) è sceso del 2,1 per cento su base mensile, arrivando a 3,02 milioni di persone. È quanto emerge dalle stime del ministero del Lavoro. Se si includono anche gli iscritti nelle categorie C (con più di 78 ore lavorate in un mese) e B (con massimo 78 ore lavorate in un mese) il numero di disoccupati in Francia è di 5,39 milioni (-0,4 per cento). Su base annua, il calo della disoccupazione nella categoria A è del 9,8 per cento. (Frp)