Municipio Roma VI: presidente, protocollo con Coni Lazio grande opportunità per territorio

- Firmato questa mattina il protocollo tra Coni Lazio e Municipio Roma VI delle Torri, che garantirà sviluppo e promozione delle attività sportive sul territorio. Così in una nota il presidente del Municipio VI delle Torri, Nicola Franco. "Il protocollo è stato firmato – prosegue la nota – dal presidente Coni Lazio Riccardo Viola e dal Presidente del Municipio VI delle Torri Nicola Franco, alla presenza del fiduciario Coni per il Municipio VI, Andrea Frosoni. Lo sport è vita ed è centrale nella visione politica della nostra Amministrazione. Siamo fieri e orgogliosi di questo protocollo, per il quale ringrazio personalmente il Presidente Viola e il fiduciario Frosoni per l'impegno profuso sul nostro territorio, coadiuvati dal nostro assessore allo Sport, Flavia Cerquoni", conclude Franco.(Com)