Regno Unito: "Bbc", governo pronto a richiedere test negativo al Covid per arrivi dalla Cina

20 luglio 2021

- Il governo del Regno Unito sarebbe intenzionato a rendere obbligatoria la richiesta di un test negativo al Covid-19 per tutte le persone provenienti dalla Cina. Lo riferisce l’emittente radiotelevisiva britannica “Bbc”. Secondo l’emittente il governo starebbe per annunciare il provvedimento a causa dell’aumento dei casi di contagio in Cina.(Rel)