Business news: Spagna, auto elettriche obbligano Ford, Stellantis e Seat a riadattare forza lavoro

- Tra gennaio e novembre di quest'anno sono state prodotte negli stabilimenti spagnoli più di 110 mila auto elettriche, con un aumento del 60 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021, ma questo comporterà un progressivo riadattamento della forza lavoro nel settore dei motori per aziende come Ford, Stellantis e Seat. Questo tipo di veicoli richiede mediamente, infatti, tra il 30 e il 50 per cento di ore di lavoro in meno. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", nel caso di Seat, che appartiene al gruppo Volkswagen, l'azienda ha concordato quest'anno con i sindacati un nuovo contratto collettivo per gli stabilimenti di Martorell, Barcellona e El Prat de Llobregat che prevede un piano di licenziamenti volontari per ridurre la forza lavoro di 1.330 unità entro il 2026. Il caso più complicato è quello di Ford Almussafes (Valencia), dove lavorano quasi 6 mila persone: nei prossimi mesi in quest'impianto terminerà la produzione di diversi modelli di autovetture con una conseguente riduzione del carico di lavoro. A ciò va aggiunto l'adeguamento dovuto alla sostituzione di tali vetture con nuovi modelli elettrici. Un altro stabilimento che dovrà negoziare un nuovo contratto collettivo l'anno prossimo è Stellantis Figueruelas dove si assembla la Corsa elettrica, che sarà affiancata quest'anno da un secondo modello annunciato a ottobre, che dovrebbe essere, con ogni probabilità, la Peugeot e-208. (Spm)