Brasile: media, Bolsonaro sta lasciando il Paese in direzione Stati Uniti (2)

- Da giorni, la stampa locale snocciola i dettagli del viaggio che il presidente uscente compirà prima della fine del mandato. Il capo dello stato uscente non parteciperà alla cerimonia di insediamento del suo successore, Luiz Inacio Lula da Silva, in cui per prassi istituzionale avviene il passaggio della fascia presidenziale. Sarà inoltre la prima volta dal 1988 che il presidente uscente non sarà nel Paese nel corso della transizione dei poteri. Secondo le ricostruzioni della stampa Bolsonaro dovrebbe rimanere all'estero per almeno i prossimi tre mesi, e sarà raggiunto dai familiari in un secondo momento. (segue) (Brb)