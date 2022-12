Brasile: media, Bolsonaro sta lasciando il Paese in direzione Stati Uniti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo aveva autorizzato questa mattina cinque funzionari pubblici a seguire il Bolsonaro negli Usa. Per legge gli ex presidenti hanno diritto a mantenere un numero di funzionari a spese dello stato, ma eventuali trasferte all'estero devono essere previamente autorizzate. Nello specifico, il decreto pubblicato oggi autorizza i dipendenti della presidenza della Repubblica a rimanere negli Usa per un mese oltre il periodo di conclusione del mandato di Bolsonaro, il 31 dicembre 2022. Nei giorni scorsi il ministero della Sicurezza istituzionale (Gsi) aveva inviato inoltre a Miami Aline Amancio Oliveira, sergente dell'esercito incaricata di organizzare il protocollo di sicurezza della famiglia Bolsonaro. (segue) (Brb)